‏STC تحصد جائزة التميز العالمية GTI لمساهمتها في "النظام البيئي الذكي لإنترنت الأشياء المبتكر"

وتمحورت اتفاقيات stc مع شركة إريكسون حول البحث بإمكانات تقنيات شبكات الجيل الخامس وتعزيز أداء الشبكة ودعم نشرها في المملكة، الأمر الذي سيوفر لمشتركي stc سرعات أعلى للبيانات، فضلًا عن تمكين مجموعة من التطبيقات الجديدة ذات زمن الاستجابة المنخفض، وتحويل البنية الحالية إلى بنية رقمية مفتوحة لدعم الخدمات المبتكرة لشبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.