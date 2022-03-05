‏STC تحصد جائزة التميز العالمية GTI لمساهمتها في "النظام البيئي الذكي لإنترنت الأشياء المبتكر"

حصدت مجموعة stc، المُمكّن الرقمي السعودي في المملكة والمنطقة على جائزة التميز التي نظمتها مبادرة TD-LTE العالمية (GTI) لمساهمتها في "النظام البيئي الذكي لإنترنت الأشياء المبتكر".
وتم الإعلان عن الجائزة خلال مؤتمر "GTI Online Summit 2022" الذي عُقد على هامش مؤتمر MWC22 في برشلونة، كما تم تكريم stc لمساهمتها الكبيرة في تقديم خدمات وتطبيقات وحلول متنقلة ومبتكرة تمكّن من تطوير شبكة 4G و5G Enterprise Network Solutions للمستهلكين وقطاعات الأعمال.
ووقعت مجموعة stc على هامش مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي MWC22 في برشلونة عدداً من الاتفاقيات مع رواد صناعة الاتصالات والشبكات وتقنية المعلومات في العالم.
وكانت أبرز الاتفاقيات مع كل من شركات: إريكسون ونوكيا وهواوي وإنتل وسيسكو ومايكروسوفت، فضلاً عن شركات أخرى، لتوسيع وتطوير شبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية والحوسبة الطرفية وتسريع البنية الرقمية المفتوحة، إضافة إلى إنشاء "مركز بيانات للتعافي من الكوارث"، وذلك لتعزيز تجربة العملاء وتمكين التحول الرقمي بالمملكة.
وتمحورت اتفاقيات stc مع شركة إريكسون حول البحث بإمكانات تقنيات شبكات الجيل الخامس وتعزيز أداء الشبكة ودعم نشرها في المملكة، الأمر الذي سيوفر لمشتركي stc سرعات أعلى للبيانات، فضلًا عن تمكين مجموعة من التطبيقات الجديدة ذات زمن الاستجابة المنخفض، وتحويل البنية الحالية إلى بنية رقمية مفتوحة لدعم الخدمات المبتكرة لشبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.
وتسعى stc على الدوام إلى تطوير وابتكار الأنظمة الرقمية، إذ وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية للتعاون في مجالات استراتيجيات تطوير الأنظمة الرقمية.
ويشمل التعاون تطوير منصة رقمية (MEC) توفر خدمات الجيل الخامس القائمة على الاتصالات السحابية – وتطوير تطبيقات ونماذج أعمال جديدة.
وتهدف المذكرة إلى دعم خدمات الجيل الخامس لعملاء stc من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة التي من شأنها تمهيد الطريق لإحداث ثورة في تحسين تجربة العميل وتعزيز جودة عديد من الخدمات الرقمية الفورية.
وتعمل stc على توسيع نطاق استخدام التقنية السحابية بوتيرة متسارعة للحفاظ على قدرتها التنافسية وتسريع الابتكار وتعزيز الخدمات الرقمية؛ ولذلك قامت بتوقيع تعاون مشترك مع شركة سيسكو Cisco لخمس سنوات لإنشاء حزمة خدمات سحابية موحدة متمحورة حول البرمجيات لضمان أجهزة البنية التحتية والأتمتة والمحاكاة الافتراضية والخدمات وأدوات التنسيق.
أما مذكرة التفاهم التي وقّعتها stc مع شركة نوكيا؛ فقد شملت أربعة مجالات ضمت تطوير الرقمنة ومستقبل العمل والمناخ والمجتمع، وذلك لرفع جودة قناة 1 تيرابت عالية السعة والمنتشرة تجارياً التي ستسمح لمجموعة stc من خلال تقنية PSI-M من نوكيا بمواصلة توسيع نطاق سعة الشبكة ودعم الخدمات الجديدة ذات النطاق الترددي العالي، كما تضمنت الاتفاقية السعي للحد من انبعاثات الكربون من خلال تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة.
وكانت للمجموعة جولة لتبادل الخبرات حول كيفية تقديم خدمات النطاق العريض بشكل أفضل ولعدد أكبر من المستفيدين وبسرعة أعلى، واستعرضت stc قدراتها على مستويات الأتمتة، كان منها تقنياتها المتخصصة بمراكز البيانات والحلول المصممة بسحابة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتبادلت المجموعة خبراتها مع العالم حول كيفية تأثير السلامة والإنتاجية والكفاءة على الأداء التشغيلي للشركات وعرضت حلول وتقنيات شبكات الاتصال الحيوية التي تعد أساس التحول الرقمي.
وعلى مدى أربعة أيام؛ سجّلت stc حضوراً لافتاً بين أكبر شركات الاتصالات في العالم واستعرضت إنجازات المملكة والمجموعة في البنية التحتية الرقمية.
وركزت مشاركةstc على استخدامات تقنيات الجيل الخامس، أبرزها التعاون مع الروبوتات وربط الموانئ بشبكة الجيل الخامس وتطبيق الملاعب الافتراضية والتقنيات المالية وتجارب الاستدامة، ومناقشة اتجاهات ودوافع التغيير التكنولوجي والفرص المحتملة للمجتمعات والاقتصادات من أجل مواجهة التحديات العالمية، مثل الاستدامة، والأمن السيبراني، والرقمنة.