stc ترفع جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1443

واطلع الوفد على جاهزية خدمات وشبكة stc لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة، حيث عززت stc شبكتها بزيادة تغطية شبكة الجيل الخامس إلى 863 موقعًا، بإضافة 108 مواقع في المشاعر المقدسة وزيادة أبراج الاتصالات، موزعة على 141 موقعًا جديدًا؛ لضمان أفضل أداء للشبكة.