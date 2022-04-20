"stc" تسجل أعلى حركة بيانات في الحرم المكي بزيادة 229% مقارنة بـ2019

يأتي ذلك نتيجة الاستعدادات المبكرة والتوسعات المستمرة التي تجريها stc على الشبكة بشكل عام وعلى الحرمين الشريفين بشكل خاص، حيث تمت توسعة الجيل الخامس هذا العام في الحرم المكي بنسبة 320% وفي الحرم المدني بنسبة 220% لتساهم الشركة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.