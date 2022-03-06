stc تشارك في معرض الدفاع العالمي بمجموعة من الحلول الرقمية المتطورة

تشارك stc الممكن الرقمي الرائد في المملكة، بمعرض الدفاع العالمي 2022 والمقام في العاصمة الرياض عبر مجموعة من الحلول الرقمية والتقنية المساعدة في العمليات الأمنية والعسكرية، حيث تقوم بعرض حلول تقنيات الاتصال المتطورة والتي تعمل على تأمين قنوات ربط آمنة للعناصر في إدارة العمليات والدعم الفني، بالإضافة إلى القواعد العسكرية ومناطق الالتحام، كما سيتم عرض مجموعة من الحلول التقنية السيبرانية، ومجموعة من التقنيات الطبية التي تمكن الفرق المتخصصة لأداء مهامها في المستشفيات الميدانية وفي حالات الطوارئ.
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال المهندس رياض معوض: "تساهم stc في تمكين القطاع الأمني العسكري رقمياً بعرض مجموعة من الحلول، واستمراراً للدور الريادي الذي تقوم به المجموعة في تقديم حلول رقمية تساهم في تمكين القطاعات المختلفة، والقطاع العسكري والأمني كأحد أهم القطاعات التي نعمل معها لتحقيق التحول الرقمي والتقني والذي يتوافق مع تحديات العصر وتطلعات رؤية المملكة 2030."
وتقدمstc حلولًا أمنية سيبرانية متعلقة بالـ OT Cyber Security في القطاع العسكري من خلال استعراض بعض السيناريوهات في اختراق تطبيقات عسكرية والطرق الصحيحة للتصدي لمثل هذه الهجمات السيبرانية.
كما تستعرض stc خدمات اتصالات متنوعة عبر الأقمار الصناعية، من خلال مركبات الاتصال والتحكم والاتصال الراديوي، وكذلك أجهزة الاتصال الفضائي التكتيكي محمولةً على الظهر تقوم بتأمين اتصال آمن وموثوق بين العناصر العسكرية مع مراكز القيادة والسيطرة من أي مكان حول العالم للتجاوب مع عمليات المهام الحرجة.
وتعرض stc تقنيات "العيادة الافتراضية" والتي تقدم استشارات طبية عبر تقنيات الاتصال عن بعد لرفع مستوى الرعاية الصحية للقطاع العسكري في مختلف مواقع تواجدهم. بالإضافة إلى استعراض تنفيذ وتوطين حلول الـ C5ISR مع أحد الشركاء الاستراتيجيين وذلك من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة في stc من اتصالات وبنية تحتية آمنة ومرتبطة بالأمن السيبراني.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية يعد معرضاً متكاملاً، حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم لا سيما في مجال توافق العمليات عبر مختلف قطاعات الدفاع.