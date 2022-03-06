stc تشارك في معرض الدفاع العالمي بمجموعة من الحلول الرقمية المتطورة

تشارك stc الممكن الرقمي الرائد في المملكة، بمعرض الدفاع العالمي 2022 والمقام في العاصمة الرياض عبر مجموعة من الحلول الرقمية والتقنية المساعدة في العمليات الأمنية والعسكرية، حيث تقوم بعرض حلول تقنيات الاتصال المتطورة والتي تعمل على تأمين قنوات ربط آمنة للعناصر في إدارة العمليات والدعم الفني، بالإضافة إلى القواعد العسكرية ومناطق الالتحام، كما سيتم عرض مجموعة من الحلول التقنية السيبرانية، ومجموعة من التقنيات الطبية التي تمكن الفرق المتخصصة لأداء مهامها في المستشفيات الميدانية وفي حالات الطوارئ.