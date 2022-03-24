"Stc" تقدم أحدث التقنيات الرقمية في سباق جائزة السعودية للفورمولا 1

وكانت stc قد حققت نجاحًا لافتًا في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 في نسخته الأولى؛ مما ساهم في توسيع مشاركة المجموعة لهذه النسخة ودعم السباق بتوفير أحدث حلول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين جميع الحضور والمتسابقين من الاستمتاع بتجربة تقنية رقمية متطورة؛ وذلك استمرار لاستراتيجية المجموعة الهادفة لدعم المبادرات والفعاليات الملهمة التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات؛ ومنها هذا السباق العالمي الهام عبر تسخير إمكانياتها البشرية والفنية بأحدث التقنيات المستخدمة؛ تأكيدًا على تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة والإسهام في إنجاح الحدث وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة.