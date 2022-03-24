"Stc" تقدم أحدث التقنيات الرقمية في سباق جائزة السعودية للفورمولا 1

تقدم مجموعة stc إمكانياتها التقنية المتطورة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، الذي تستضيفه مدينة جدة للسنة الثانية على التوالي في الفترة من 25 إلى 27 مارس 2022.
وجهزت stc حلبة الفورمولا 1 والفعاليات المصاحبة بمجموعة من أحدث التجهيزات التقنية التي تضمنت خدمات رقمية وتغطية كاملة لموقع الحدث بدوائر الإنترنت عالية السرعة بسعة بلغت 29 جيجابايت لكل ثانية، وتوفر 16 برجَ اتصال ثابتًا ومتحركًا بتقنية الجيل الخامس 5G؛ لتمكن كافة مواقع فعاليات السباق والمتسابقين والحضور من الاستمتاع بتجربة رقمية ثرية.
وتزود stc حلبة سباق الفورمولا 1 بأفضل شبكة من الجيل الخامس 5G من حيث السرعة وسعة البيانات ومدى التغطية بنسبة 100%، ويأتي هذا الدعم ضمن شراكة stc الاستراتيجية مع جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 كداعم للمبادرات الملهمة والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي الذي يحظى باهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة محليًا وخارجيًا.
وكانت stc قد حققت نجاحًا لافتًا في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 في نسخته الأولى؛ مما ساهم في توسيع مشاركة المجموعة لهذه النسخة ودعم السباق بتوفير أحدث حلول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين جميع الحضور والمتسابقين من الاستمتاع بتجربة تقنية رقمية متطورة؛ وذلك استمرار لاستراتيجية المجموعة الهادفة لدعم المبادرات والفعاليات الملهمة التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات؛ ومنها هذا السباق العالمي الهام عبر تسخير إمكانياتها البشرية والفنية بأحدث التقنيات المستخدمة؛ تأكيدًا على تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة والإسهام في إنجاح الحدث وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة.