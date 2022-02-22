STC تنهي التعاقد مع الموظف العربي المسيء للمملكة

أعلنت شركة الاتصالات STC اليوم إنهاءها التعاقد مع أحد الأفراد من جنسية عربية متعاقد على مشاريع الشركة، وإحالة الموضوع للجهات المعنية.



ولفتت الشركة في بيان لها أنها من منطلق حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل من يسيء له بأي شكل من الأشكال وبعد التقصي فيما أثير عن إساءة أحد المنسوبين لها من جنسية عربية للمملكة عبر تغريدات له منذ سنوات، قررت إنهاء التعاقد معه.



وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها تجري تحقيقًا حول تغريدات مسيئة من أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت الشركة أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة، فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده.



وكان قد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسمًا عن أحد الأشخاص قيل إنه من جنسية عربية ويعمل في شركة الاتصالات السعودية غرد بتغريدات مسيئة للمملكة عبر حسابه.