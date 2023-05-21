باستثمار سعودي - إماراتي.. إطلاق أول رجل إطفاء آلي بالشرق الأوسط

أطلقت شركة إماراتية أول رجل إطفاء آلي في الشرق الأوسط يقوم بالمهام الخطرة، ويصل الى المناطق الصعبة والحرجة، وذلك باستثمار سعودي - إماراتي مشترك.
ويهدف الروبوت الإطفائي "Wabel" لتعزيز جهود الدفاع المدني في مكافحة الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، ويتم التحكم في الروبوت لاسلكياً بوساطة محطة تحكم ذات نطاق تصل إلى 1 كم، وهو مجهّز بمداخل ذات 4 خراطيم ويستخدم الرغوة والماء بمعدل تدفق يصل إلى 8000 لتر في الدقيقة.
ويستخدم في المناطق الصعب والحرجة والمواقف الخطرة للغاية، مثل الحرائق الكيميائية السامّة ومخازن الذخيرة، مكامن النفط والغاز والمواد شديدة الاشتعال التي لا يمكن الاقتراب منها ، وعند أداء المهام التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً وقد تعرض سلامة رجال الاطفاء للخطر.
ويمكن للروبوت "وابل" صعود السلالم حتى 30 درجة، ووزنه يبلغ نحو طن.