باستثمار سعودي - إماراتي.. إطلاق أول رجل إطفاء آلي بالشرق الأوسط

ويستخدم في المناطق الصعب والحرجة والمواقف الخطرة للغاية، مثل الحرائق الكيميائية السامّة ومخازن الذخيرة، مكامن النفط والغاز والمواد شديدة الاشتعال التي لا يمكن الاقتراب منها ، وعند أداء المهام التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً وقد تعرض سلامة رجال الاطفاء للخطر.