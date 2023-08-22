ضباء.. تدخل عاجل ينقذ حياة مريض من "غرغرينة في الأمعاء الدقيقة"

وعلى الفور، تمّ إدخاله لغرفة العمليات واستئصال الغرغرينة التي بلغت نحو 50 سم من الأمعاء الدقيقة؛ حيث تكللت العملية التي استغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصفاً بالنجاح، ثم نُقل المريض إلى العناية المركزة، وبعد أن استقرت حالته خرج من المستشفى بصحة وعافية.