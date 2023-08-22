ضباء.. تدخل عاجل ينقذ حياة مريض من "غرغرينة في الأمعاء الدقيقة"

نجح فريق طبي في مستشفى ضباء العام التابع لصحة تبوك، في إنقاذ حياة مريض بعد معاناته من آلام شديدة في البطن.
وأوضح المستشفى، أن المريض وصل إلى الطوارئ وهو يعاني ألماً شديداً بالبطن وانخفاض ضغط الدم وضيقاً بالتنفس، وتمّ عمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية؛ حيث تبيّن وجود انسداد معوي حاد مع التهاب بريتوني كذلك غرغرينة في الأمعاء الدقيقة.
وعلى الفور، تمّ إدخاله لغرفة العمليات واستئصال الغرغرينة التي بلغت نحو 50 سم من الأمعاء الدقيقة؛ حيث تكللت العملية التي استغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصفاً بالنجاح، ثم نُقل المريض إلى العناية المركزة، وبعد أن استقرت حالته خرج من المستشفى بصحة وعافية.
يُذكر أن مستشفى ضباء العام أجرى خلال الشهر الماضي أكثر من 50 عملية جراحية.