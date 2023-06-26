"المالكي": أمن المنشآت تمتلك خبرات متراكمة في تنظيم الحشود بقطارات المشاعر المقدسة

أكد العميد الركن محمد بن عتيق المالكي، مساعد قائد المهام الميدانية بقوات أمن المنشآت، مشاركة قوات أمن المنشآت في مهمة موسم حج هذا العام بتنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في 9 محطات لقطارات المشاعر المقدسة، إضافة إلى دعم ومساندة قطاعات الأمن العام في الطوق الأمني؛ لمنع دخول المخالفين، بالتعاون مع قوات أمن الحج في المشاعر المقدسة.