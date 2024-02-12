بإنجاز تخطى 24%.. "البيئة" تكمل أولى مراحل تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار

ونبهت الأفراد والجهات الحكومية والشركات، بضرورة المحافظة على جهاز التتبع من أي عبث وإبقائه في وضع التشغيل، مع توفير مصدر طاقة دائم له، مشددةً على عدم القيام بحفر أو تعميق أو تنظيف أي بئر إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية عبر الرابط: (https://naama.sa/)، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة، وفقًا للشروط والضوابط، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع.