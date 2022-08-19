رابطة العالم الإسلامي تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

وأعرب معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التامّ مع الجزائر العزيز حكومةً وشعباً إزاء هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر من كل سوءٍ ومكروهٍ.