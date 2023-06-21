الصحة تتحدث عن الدور الأسري في علاج الإدمان من المخدرات عبر البث المباشر في منصة تيك توك

تبدأ وزارة الصحة اليوم الأربعاء البث المباشر الساعة 9 مساءً عبر حساب عش بصحة (livewellmoh@) في منصة تيك توك بعنوان "الدور الأسري في علاج الإدمان من المخدرات" من مقر مستشفى صحة الافتراضي، حيث سيتواجد خلال البث أ.خالد الجريسي مستشار علاج الإدمان، و د.سامي الحمود خبير ومستشار في الإدمان.
وسيناقش المختصون دور الأسرة، وطرق التعافي من إدمان المخدرات والخدمات الوقائية والعلاجية التي تقدمها الوزارة لعلاج الإدمان، ورفع الوعي بأضرار المخدرات وعواقبها الوخيمة.
الجدير بالذكر أن الوزارة أطلقت البث المباشر عبر حسابها في التيك توك من يوم الأحد الماضي حيث يتم مناقشة أضرار المخدرات وطرق التعافي منها، والآثار المترتبة على الإدمان، من خلال ظهور مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان والإجابة على استفسارات المتواجدين بالبث.
ودعت الوزارة إلى أهمية التواصل والحصول على الخدمات المقدمة للتعافي من إدمان المخدرات، وذلك عبر خدمة الاستشارات الطبية من خلال الاتصال على الرقم (937)، أو عبر خدمة الاستشارات الطبية الفورية في تطبيق "صحتي"، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد في عيادة إرادة عبر تطبيق "صحتي"، وذلك للحصول على التوجيه الطبي المناسب، والنصائح التوعوية حول إدمان المخدرات، وعند تقييم الطبيب يتم تحويل الحالة إلى مستشفى صحة الافتراضي، الذي يوفر استشاريين وأطباء متخصصين "عن بعد" لاستكمال مرحلة العلاج، وفق خصوصية عالية للبيانات، والمعلومات الخاصة في المريض.