الصحة تتحدث عن الدور الأسري في علاج الإدمان من المخدرات عبر البث المباشر في منصة تيك توك

ودعت الوزارة إلى أهمية التواصل والحصول على الخدمات المقدمة للتعافي من إدمان المخدرات، وذلك عبر خدمة الاستشارات الطبية من خلال الاتصال على الرقم (937)، أو عبر خدمة الاستشارات الطبية الفورية في تطبيق "صحتي"، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد في عيادة إرادة عبر تطبيق "صحتي"، وذلك للحصول على التوجيه الطبي المناسب، والنصائح التوعوية حول إدمان المخدرات، وعند تقييم الطبيب يتم تحويل الحالة إلى مستشفى صحة الافتراضي، الذي يوفر استشاريين وأطباء متخصصين "عن بعد" لاستكمال مرحلة العلاج، وفق خصوصية عالية للبيانات، والمعلومات الخاصة في المريض.‏