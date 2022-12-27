إنفوجرافيك.. حصاد 24 ساعة من الجهود الخدمية المقدمة في المسجد الحرام

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الاثنين، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلًا، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الاثنين 2/ 6/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ30.400 لتر، وتوزيع 2150 كتيبًا ومطوية، و83136 عبوة زمزم.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 25200 مستفيد؛ فيما بلغ المستفيدون من الإرشاد المكاني باللغات 34949، ومن برنامج التوعية الميداني 79 ألف مستفيد؛ فيما قُدّمت خدمة التطويف إلى 2240 مستفيدًا.
وأضافت أنه تم "ضخ 3500 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 30 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 600 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ650 لترًا من المعقمات؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 420 مستفيدًا، ووصل مستفيدو مكتبة الحرم المكي إلى 90 مستفيدًا.