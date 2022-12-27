إنفوجرافيك.. حصاد 24 ساعة من الجهود الخدمية المقدمة في المسجد الحرام

وأضافت أنه تم "ضخ 3500 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 30 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 600 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ650 لترًا من المعقمات؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 420 مستفيدًا، ووصل مستفيدو مكتبة الحرم المكي إلى 90 مستفيدًا.