"تركي بن طلال" يرأس اجتماع مجلس إدارة محمية الإمام فيصل بن تركي

وقد ضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، والأمير سلطان بن تركي بن محمد، والدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والدكتور محمد بن علي قربان، والدكتور بيتر جودمان من جنوب إفريقيا، والأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، والأستاذ مقرن بن محمد الشعلان.