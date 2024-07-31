"تركي بن طلال" يرأس اجتماع مجلس إدارة محمية الإمام فيصل بن تركي

رأس الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول لمجلس إدارة هيئة ﺗﻄﻮير ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎم ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺗركي الملكية.
ورﻓﻊ الأمير تركي بن طلال في مستهل الاجتماع الشكر والتقدير لخادم الحرمين اﻟﺸريفين الملك ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيز آل ﺳﻌﻮد، وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ الملكي الأمير ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية - حفظهما الله - على تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، مثمنًا الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للمحميات الملكية، بما يتوافق مع مستهدفات محور الأرض في استراتيجية تطوير منطقة عسير.
واستعرض "تركي بن طلال" خلال الاجتماع الخصائص الرئيسة للأرض المحمية، التي تتميز بتنوعها الطبوغرافي والجيوغرافي مما يضفي لها تميزًا بيئيًا فريدًا وساحرًا، مما يشدد على أهمية المحافظة على تلك الثروات والمواقع الطبيعية، ولضمان استدامة البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، وتنشيط السياحة البيئية التي تدعمها المنطقة بإطلاق إحدى أهم مشروعاتها المتمثلة في هوية عسير السياحية "عسير تهوّل" كأول هوية سياحية مناطقية بالمملكة.
وناقش المجلس خريطة طريق إنشاء وتفعيل المحمية، كما تم عقد ورشة عمل شارك فيها أكثر من ثلاثين جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستعراض خطة تأسيس المحمية الملكية وأدوار الجهات ذات العلاقة.
وقد ضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، والأمير سلطان بن تركي بن محمد، والدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والدكتور محمد بن علي قربان، والدكتور بيتر جودمان من جنوب إفريقيا، والأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، والأستاذ مقرن بن محمد الشعلان.
وتأسست ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎم ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺗﺮكي الملكية ﺑﻤﻮﺟﺐ الأمر السامي الكريم ﺑﺘﺎريخ 17 / 12 / 1444، وتعد ﻣﻦ أكبر المحميات الملكية التي تحتضنها المملكة، وتهدف إلى حماية الممكنات البيئية واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ والمحافظة عليها وإﻋﺎدة ﺗﻮطين الحياة اﻟﻔﻄﺮية فيها فيما يعزز ﺳﺒﻞ إنمائها وتنشيط اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ البيئية ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق المحمية الملكية.