شتاء آخر الليل وقيظ بالظهيرة.. "الزعاق": في الـ80 يومًا القادمة نعيش الفصول الأربعة

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إننا خلال الفترة المقبلة سنعيش الفصول الأربعة؛ إذ إن الثمانين يومًا القادمة ستشهد ألطف أيام السنة (13 يومًا من آخر سهيل، و52 من الوسم، و13 يومًا من أول المربعانية).
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أنه خلال هذه الأيام سنعيش 4 فصول في يوم واحد: أول الربيع في الصباح، والقيظ في عز الظهر، والخريف في آخر العصر، والشتاء في آخر الليل من برودة الماء والهبايب الباردة.
وأضاف: في شمال العراق يلبسون الشتوي ويشعلون النار من باب الضرورة، وفي شمال السعودية نواحي طريف وعرعر ورفحاء والجوف وشمال القصيم يشعلون النار من باب الوناسة.