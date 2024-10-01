شتاء آخر الليل وقيظ بالظهيرة.. "الزعاق": في الـ80 يومًا القادمة نعيش الفصول الأربعة

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إننا خلال الفترة المقبلة سنعيش الفصول الأربعة؛ إذ إن الثمانين يومًا القادمة ستشهد ألطف أيام السنة (13 يومًا من آخر سهيل، و52 من الوسم، و13 يومًا من أول المربعانية).