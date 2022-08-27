زوج أحد ضحايا تفجير نيوزيلاندا 2019: شكرًا للمملكة قيادة وشعبًا.. وهذا ما فعله "الجبير" معي

عبر زوج إحدى ضحايا تفجير مسجد النور بنيوزيلندا عّن شكره وامتنانه لهدية خادم الحرمين لذوي الشهداء وتمكنه من أداء فريضة الحج في الموسم السابق.
وقال فريد أحمد في لقائه مع قناة "الإخبارية": " أول من أتى للعزاء كان وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة ومعه السفير عبدالرحمن السحيباني، وأضاف: ما زلت أتذكر أن عادل الجبير قبلني على جبهتي قائلاً: لقد قمت بتلخيص الإسلام السلمي للعالم وشعب وحكومة المملكة تهنئك وتدعمك".
وعبر "فريد" عن تأثره الشديد مضيفًا: "كانت كلماته في ذهني نعمة كبيرة كنت بحاجة لسماعها، واستطرد كلام من شخص مثل قامته كما تعلم معروف دوليًا فهو فصيح ومتحدث ممتاز جدًا".
وتقدم بشكر خاص للمملكة وقياداتها، لافتًا: هذا يعني الكثير بالنسبة لنا نشعر بالارتياح لأننا حصلنا على فرصة الحج، لذا فهي هدية لا تقدر بثمن من الملك سلمان.
وتابع: "ولا أعرف كيف أعبر عن مدى شكري، ومع ذلك أود أن أقول بالنيابة عني وعن شعبي شكرًا جزيلًا لكم وجزاكم الله خيرًا لكرمكم وسخر لكم مواصلة هذا الكرم لإلهام المزيد والمزيد من الناس ثبتكم الله على الإيمان".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا عام 2019، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج في عام 1440هـ.