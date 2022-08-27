زوج أحد ضحايا تفجير نيوزيلاندا 2019: شكرًا للمملكة قيادة وشعبًا.. وهذا ما فعله "الجبير" معي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا عام 2019، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج في عام 1440هـ.