بعد 3 أسابيع من عرض لجارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تستعرض قوتها العسكرية

لأول مرة منذ 10 سنوات، قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم (الثلاثاء) إعادة إحياء الاحتفال الذي يتضمن عرضاً عسكرياً مفتوحاً، بمناسبة يوم القوات المسلحة، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من عرض عسكري ضخم نظمته كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.
وطالب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، جيش بلاده بالتدريب المكثّف والتحلي بروح عسكرية لا تتزعزع.
وتعهد "يول" بالانتقام الفوري من أي استفزاز محتمل من جانب كوريا الشمالية.
وقال للجنود: "قبل كل شيء، حجر الزاوية في دفاعنا الوطني القوي يكمن في روحكم العسكرية التي لا تتزعزع، والتزامكم ومعرفة أعدائكم بوضوح".
واحتفالاً بالذكرى الـ75 على تأسيس القوات المسلحة الكورية، والذكرى السبعين على إقامة التحالف الكوري الأمريكي، شارك نحو 4600 جندي كوري جنوبي، مع عدد من طلاب الكليات العسكرية و300 جندي أمريكي، في عرض عسكري جاب شوارع سيول، برفقة دبابات وصواريخ وأسلحة أخرى متطورة.
ونُظم استعراض القوة هذا، وسط مخاوف متزايدة من سعي كوريا الشمالية للحصول على دعم روسي لتعزيز ترسانتها النووية، مقابل تزويد موسكو بالأسلحة التقليدية التي استنفدتها في حربها مع أوكرانيا.