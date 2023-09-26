بعد 3 أسابيع من عرض لجارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تستعرض قوتها العسكرية

لأول مرة منذ 10 سنوات، قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم (الثلاثاء) إعادة إحياء الاحتفال الذي يتضمن عرضاً عسكرياً مفتوحاً، بمناسبة يوم القوات المسلحة، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من عرض عسكري ضخم نظمته كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.