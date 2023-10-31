حاضرة بقوة وسوقها جاذب.. السعودية ضمن "أكبر 10 دول مستهلكة للدجاج في العالم"

وفي المرتبة الثالثة، تأتي فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار، وألمانيا في المرتبة الرابعة بقيمة 1.6 مليار دولار، واليابان في المرتبة الخامسة بقيمة 1.5 مليار دولار، وهولندا في المرتبة السادسة بقيمة 1.5 مليار دولار، والسعودية في المرتبة السابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، والإمارات في المرتبة الثامنة بقيمة 1.1 مليار دولار، والمكسيك في المرتبة التاسعة بقيمة 967 مليون دولار، وهونغ كونغ في المرتبة العاشرة بقيمة 583.1 مليون دولار.