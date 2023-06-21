أمير جازان يطّلع على تنظيم المنتدى الاستثماري الأول للمنطقة
استقبل أميرُ منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم الأربعاء؛ رئيسَ مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبوهادي، والأمين العام الدكتور ماجد الجوهري.
واطلع الأمير محمد بن ناصر، خلال الاستقبال، على ملف تنظيم منتدى جازان للاستثمار 2023، في نسخته الأولى، واستعدادات الغرفة لإطلاقه في أواخر شهر نوفمبر المقبل، الذي يهدف إلى الترويج لبيئة الاستثمار في المنطقة، ورفع مستوى الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات والمشروعات الاستثمارية تحت مظلّة الغرفة.
وأشاد أمير جازان بفكرة تنظيم المنتدى الأول من نوعه بالمنطقة، وما سيقدمه من إسهامات في مجال تعزيز بناء اقتصاد حيوي مستدام، والتعريف بالمزايا النسبية التي تتمتّع بها، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية وإمكانات واعدة، مبرزًا في هذا الصدد دور غرفة جازان في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.