أمير جازان يطّلع على تنظيم المنتدى الاستثماري الأول للمنطقة

واطلع الأمير محمد بن ناصر، خلال الاستقبال، على ملف تنظيم منتدى جازان للاستثمار 2023، في نسخته الأولى، واستعدادات الغرفة لإطلاقه في أواخر شهر نوفمبر المقبل، الذي يهدف إلى الترويج لبيئة الاستثمار في المنطقة، ورفع مستوى الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات والمشروعات الاستثمارية تحت مظلّة الغرفة.