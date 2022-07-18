"موهبة" تحقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2022

وحصلت المملكة من خلال مشاركتها الثانية عشرة في المسابقة الدولية على ميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير من بين 326 طالباً من 84 دولة بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة، تلقوا خلالها 2700 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين العالميين، حيث نال طالب الصف الثاني محمد الهدلق (من إدارة تعليم الرياض) ميدالية فضية، كما حقق الطالب حسين شاكر الصفار (من تعليم الشرقية) ميدالية برونزية، فيما حصد طالب الصف الثالث الثانوي علي آل يوسف (من إدارة تعليم الشرقية) ميدالية برونزية، وحقق الطالب عبدالله الممتن شهادة تقدير.