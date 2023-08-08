الدمام والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة بـ 47 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والأحساء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والأحساء 47 مئوية، والخرج 46 مئوية، وسجّلت مكة المكرّمة والصمان ووادي الدواسر وحفر الباطن والدهناء 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها الباحة 18 درجة، ثم أبها 19 مئوية، والقريات 20 مئوية، وطريف 21 درجة.
وسجّلت أبها وينبع والسودة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.