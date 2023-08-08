الدمام والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة بـ 47 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والأحساء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.