طيران ناس يوقع مذكرة تفاهم مع قهوة جبلية لتقديم القهوة السعودية على متن رحلاته

وكان طيران ناس قد زين أحدث طائراته بالهوية البصرية لمبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي لتكون سفيرة للقهوة السعودية في مختلف دول العالم، من جهتها قالت بدور الرشودي يسعدنا في "جبلية" - العلامة التجارية الرائدة للقهوة السعودية المزروعة في أرضنا ووطننا الغالي - التعاون مع طيران ناس من أجل دعم هذه الصناعة التي بدورها تدعم المزارعين المحليين والمحتوى المحلي ككل خاصة في هذا العام الذي تم تخصيصه للاحتفاء بالقهوة السعودية كمكون أصيل لتراثنا الثقافي.