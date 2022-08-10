"إغاثي" الملك يوزع 42,8 طنًّا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في تعز

وشارك في أعمال الورشة 30 مشاركًا ومشاركة من 14 مديرية في 4 محافظات يمنية؛ هي: أبين، والجوف، والحديدة، والمهرة، بهدف الوصول إلى دعم 34.500 أسرة بواقع 241.550 فردًا لحماية وإعادة تأهيل سبل عيشهم الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر، وذلك من خلال تقديم الدعم للصيادين والمزارعين والرعاة؛ لتمكينهم من الإنتاج الغذائي المنزلي والبيع في الأسواق المحلية.