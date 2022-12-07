اليوم انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات.. وغداً بدء إلزام السائقين بالبطاقة المهنية

تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر المهلة الخاصة بالمبادرة التشجيعية المخصّصة للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة.
واستهدفت المبادرة الأفراد والمنشآت الراغبين في إصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على (3500) كجم، ويزيد عددها على الحد المسموح به لهم نظاماً والمحدّد بـ (9 شاحنات) وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد أكدت في الثامن من نوفمبر الماضي أن المهلة ستنتهي بعد 30 يوماً، في تاريخ 07 ديسمبر 2022م؛ الموافق 13 جمادى الأولى 1444هـ.
وبيّنت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعماً وتحفيزاً لكل المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.
وفي السياق نفسه نبّهت الهيئة العامة للنقل ببدء الإلزام بإصدار البطاقة المهنية لسائقي الشاحنات من خلال البوابة الإلكترونية عبر منصة "نقل" اعتباراً من يوم غد الخميس بعد استيفاء الاشتراطات ومنها حصول السائق على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية ويتم الاكتفاء حالياً بالتدريب الخاص برخصة القيادة العامة والفحص الطبي الخاص حتى اكتمال مشروع التدريب الخاص بالهيئة، كما اشترطت الهيئة التأكّد من أن السائق مرتبط برقم الهوية الموحدة للمنشاة المرخصة لمزاولة النشاط أو علاقة تعاقدية في حال حصوله على تصريح من "أجير" للعمل بالمنشأة لفترة زمنية مؤقتة.
ونوّهت بأن مدى صلاحية بطاقة السائق المهني ستكون سنة من تاريخ صدورها.