اليوم انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات.. وغداً بدء إلزام السائقين بالبطاقة المهنية

وفي السياق نفسه نبّهت الهيئة العامة للنقل ببدء الإلزام بإصدار البطاقة المهنية لسائقي الشاحنات من خلال البوابة الإلكترونية عبر منصة "نقل" اعتباراً من يوم غد الخميس بعد استيفاء الاشتراطات ومنها حصول السائق على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية ويتم الاكتفاء حالياً بالتدريب الخاص برخصة القيادة العامة والفحص الطبي الخاص حتى اكتمال مشروع التدريب الخاص بالهيئة، كما اشترطت الهيئة التأكّد من أن السائق مرتبط برقم الهوية الموحدة للمنشاة المرخصة لمزاولة النشاط أو علاقة تعاقدية في حال حصوله على تصريح من "أجير" للعمل بالمنشأة لفترة زمنية مؤقتة.