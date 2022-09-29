44 مئوية.. مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة و9 مدن تسجل الدرجة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 44 درجة مئوية، تليها ينبع 41 درجة مئوية، ثم جدة والمدينة المنورة والأحساء 40 درجة، وكل من الدمام ووادي الدواسر والعلا والخرج 39 مئوية ثم الرياض وجازان وشرورة والقنفذة 38 مئوية.