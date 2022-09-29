44 مئوية.. مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة و9 مدن تسجل الدرجة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 44 درجة مئوية، تليها ينبع 41 درجة مئوية، ثم جدة والمدينة المنورة والأحساء 40 درجة، وكل من الدمام ووادي الدواسر والعلا والخرج 39 مئوية ثم الرياض وجازان وشرورة والقنفذة 38 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وطريف والباحة في أدنى القائمة بـ16 مئوية تليها القريات 17 درجة ثم حائل وعرعر وسكاكا 18 مئوية وكل من تبوك والطائف 19 درجة.
وسجلت جدة وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالبلاد 85%.