في ثاني أيام "طرق متميزة وآمنة".. رصد أكثر من "4257" ملاحظة

ويستخدم في الحملة العديد من التقنيات المتقدّمة؛ مثل أسطول المسح والتقييم الأضخم على مستوى العالم، الذي يعمل على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقنية الدرون، وجهاز قياس الدهانات الأرضية الذي يعمل على قياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل.