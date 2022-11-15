بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي إندونيسيا

بدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.
ورأس وفدَ المملكة في القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة؛ كان في استقباله فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
بعد ذلك تَوجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
ويضم الوفد الرسمي في القمة: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصحة فهد بن عبدالله الجلاجل.