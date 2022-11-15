بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي إندونيسيا

ويضم الوفد الرسمي في القمة: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصحة فهد بن عبدالله الجلاجل.