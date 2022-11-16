"إغاثي الملك سلمان" يوزع 140 طنًّا من السلال الغذائية في إقليم أودل بالصومال

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، 140 طنًّا من السلال الغذائية في منطقتي بكي وسلل في إقليم أودل بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 12.000 فرد.
يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال .
من ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي يُنفّذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ووزّع المركز أمس في محافظة الزرقاء 2.241 قسيمة شرائية تتيح للمستفيد شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة؛ حيث استفاد منها 2.241 أسرة من الأسر الفلسطينية والسورية اللاجئة، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في الأردن.
إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، 570 حقيبة شتوية في منطقتي نقر وغزر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.990 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن.
جاء ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.