"إغاثي الملك سلمان" يوزع 140 طنًّا من السلال الغذائية في إقليم أودل بالصومال

إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، 570 حقيبة شتوية في منطقتي نقر وغزر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.990 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن.