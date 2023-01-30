بـ 41 % بالاستئناف.. ديوان المظالم: انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى بالمحاكم التابعة له

وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف الإدارية بلغ 94 يوماً في العام المنصرم عقِب أن كان 158 يوماً عام 2020م، فيما بلغ المتوسط للمحاكم الإدارية 98 يوماً للعام المنصرم عقِب أن كان 198 يوماً في عام 2020م. وبهذه الإحصاءات لمتوسط مُدد الفصل في الدعاوى يكون ديوان المظالم قد تجاوز ما تستهدفه إستراتيجيته في عام 2025م.