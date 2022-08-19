"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: سُحب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وهدى الشام، فيما تشهد ثول وجدة ورابغ وعسفان رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.