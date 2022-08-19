"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: سُحب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والقصيم ومكة المكرمة والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الفرع والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وهدى الشام، فيما تشهد ثول وجدة ورابغ وعسفان رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.