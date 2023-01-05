محليات

أسعار باقات حجاج الداخل.. الأدنى 3 آلاف والأعلى 11 ألف ريال

لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا سعر النقل بريًا أو جويًا إلى مكة
أسعار باقات حجاج الداخل.. الأدنى 3 آلاف والأعلى 11 ألف ريال
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

طرحت وزارة الحج والعمرة تزامنًا مع بدء التقديم على أداء فريضة الحج لهذا العام للحجاج من داخل المملكة أربع باقات بدأت من 3.465 ريالًا للباقة الأدنى، و11.435 ريالًا للباقة الأعلى.

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل سعر النقل بريًا أو جويًا إلى مكة المكرمة.

وتفصيلًا؛ جاءت باقات حجاج الداخل على النحو الآتي:

‏- الباقة الأولى:

‏سعرها 3.465 ريالًا.

‏نطاق اقتصادي.

‏ - الباقة الثانية:

‏سعرها 7.037 ريالًا.

‏مخيمات الضيافة.

‏- الباقة الثالثة:

‏سعرها 9.214 ريالًا.

‏مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية.

‏- الباقة الرابعة:

‏سعرها 11.435 ريالًا.

‏الأبراج الستة في منى قرب الجمرات.

وكانت وزارة الحج قد أتاحت التقديم على أداء فريضة الحج لهذا العام للحجاج من داخل المملكة، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق "نسك".

وزارة الحج
حجاج الداخل
حج 1444

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