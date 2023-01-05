أسعار باقات حجاج الداخل.. الأدنى 3 آلاف والأعلى 11 ألف ريال

طرحت وزارة الحج والعمرة تزامنًا مع بدء التقديم على أداء فريضة الحج لهذا العام للحجاج من داخل المملكة أربع باقات بدأت من 3.465 ريالًا للباقة الأدنى، و11.435 ريالًا للباقة الأعلى.