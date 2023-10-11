"الإرشاد الزراعي": 3 أصناف من الحمضيات تتحمّل انخفاض درجات الحرارة

حدّدت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أنواع الحمضيات التي تتحمّل انخفاض درجات الحرارة "الأجواء الباردة".
وقالت الإدارة إن زراعة الحمضيات تنجح بشكل عام في المناطق ذات المناخ الخالي من الصقيع، وتعد درجة الصفر المئوي وما تحتها ضارة بالأشجار.
وأضافت في فيديو على حسابها بمنصة (إكس)، أن فاكهة «اليوسفي الساتزوما»، تعد الأكثر تحملاً لانخفاض درجات الحرارة، ويليه الليمون الأضاليا، والنارينج ثم بقية الأصناف.
وتابعت الإدارة أما الليمون البلدي المالح، فهو أقل الأنواع تحملاً لانخفاض درجات الحرارة.