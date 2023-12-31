تعيين "بسام عبد العزيز نور" رئيسًا تنفيذيًّا لسيكو المالية في السعودية

من جانبه قال الأستاذ بسام عبدالعزيز نور، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: "يشرفني الانضمام إلى سيكو المالية التي تُعتبر امتدادًا جذريًّا لبنك سيكو ذي السمعة المرموقة والخبرة الراسخة كأحد أبرز مديري الأصول في المنطقة. وأتطلّع إلى التعاون مع مجلس الإدارة وفريق العمل المتميز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات مع العملاء في السعودية، ولديّ تمام الثقة في الإمكانيات والموارد التي تملكها الشركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المنطلقة من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".