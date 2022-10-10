متى يجب تجنُّب الصيد بموسم هجرة الطيور بالمملكة؟ "الحياة الفطرية" توضح

وأضاف: "تقضي الطيور المهاجرة في فصل الخريف فترة أطول في أرض المملكة، ومعظم الطيور المتوطنة بالمملكة تتكاثر في فصل الربيـع، وبالتالي يجب أن يتم تجنب الصيد في هذا الموسـم لصعوبة التفريق ما بين الطيور المهاجرة والمتوطنة".