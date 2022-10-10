متى يجب تجنُّب الصيد بموسم هجرة الطيور بالمملكة؟ "الحياة الفطرية" توضح

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تفاصيل عن تزامن موسم الصيد مع الهجرة الخريفية للطيور بالمملكة، وأسباب تجنُّب صيد الطيور في موسم الهجرة.
وأوضح المركز، عبر حسابه على "تويتر"، أن "خلال الهجرة الخريفية تعبر الطيور أراضي المملكة بعد موسم التكاثر مع صغارها، وبالتالي يقل التركيز في الصيد على الطيور البالغة المنتجة".
وأضاف: "تقضي الطيور المهاجرة في فصل الخريف فترة أطول في أرض المملكة، ومعظم الطيور المتوطنة بالمملكة تتكاثر في فصل الربيـع، وبالتالي يجب أن يتم تجنب الصيد في هذا الموسـم لصعوبة التفريق ما بين الطيور المهاجرة والمتوطنة".
وتابع: "تعبر الطيور البالغة المنتجة أراضي المملكة في هجرة الربيـع، لـذا يجـب تجنُّب صيدها لضمان وصولها إلى مناطق تكاثرها".
وأردف: "تؤدي جميع الطيور (المتوطن والمهاجر) دوراً مهماً في نقـل البذور واللقاح في فصل الربيـع، وبالتالي فإن تناقص أعدادها سيكون له تأثيرٌ سلبي على البيئة".