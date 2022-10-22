"وزير السياحة" يزور السياح المصابين في حادث العلا ويطمئن على سلامتهم

وأكّد أن ذلك الحادث العارض لن يمنعهم من استكمال برنامجهم السياحي في المملكة بعد الاطمئنان على الجميع -بإذن الله-، كما أفاد باستمراره في تنظيم عديدٍ من الرحلات السياحية الأخرى إلى السعودية قريباً، ليتعرّف السياح على ما تمتلكه السعودية من مقومات سياحية كبيرة، إلى جانب الأماكن المقدّسة، مشيداً بحفاوة السعوديين الكبيرة في استقبال الضيوف.