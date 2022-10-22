"وزير السياحة" يزور السياح المصابين في حادث العلا ويطمئن على سلامتهم

زار وزير السياحة أحمد الخطيب، مساء الجمعة، عدداً من السياح الذين يتلقون الرعاية الصحية إثر تعرُّضهم لحادثٍ مروري، مساء الخميس الماضي، أثناء رحلتهم السياحية إلى محافظة العلا، والذي أسفر عن تعرُّض ٣٢ سائحاً من بريطانيا لإصاباتٍ خفيفة ومتوسطة، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة العلا، ومستشفى خيبر، وعبر الإخلاء الطبي إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.
وأكّد الخطيب، أن وزارة السياحة تتابع من كثب حالات المصابين الذي لا يزالون يتلقون العناية الطبية اللازمة مع الجهات الصحية المعنية، متمنياً السلامة والشفاء لهم جميعاً.
وأوضح وزير السياحة، أن أغلب الحالات خرجت من المستشفى، وهي تتمتع بصحة جيدة الآن، ويتوقع خروج باقي المصابين خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية والعلاج الكامل على نفقة الدولة، وأعرب عن تمنياته بأن يعودوا جميعاً لأوطانهم وأهاليهم سالمين معافين.
وكان السياح البريطانيون قد توجّهوا إلى محافظة العلا لاكتشاف معالمها السياحية والاستمتاع بمرافقها وفعالياتها المختلفة، بعد أن أنهوا مناسك العمرة، حيث يحرص كثيرٌ من المعتمرين على تنظيم برنامج سياحي متكامل في ربوع المملكة عقب قضاء مناسك العمرة والزيارة.
وحول ملابسات الحادث، بيّن مسؤول شركة السياحة البريطانية المنظمة لرحلة السياح عتيق الرحمن جافيد، أن المجموعة السياحية أتمت -بحمد الله- مناسك العمرة في أجواء روحانية رائعة، وزارت المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة، عقب ذلك توجهت المجموعة نحو محافظة العلا، لاستكمال برنامجها السياحي والتعرف على الحضارة القديمة والتاريخية في تلك المنطقة.
وأضاف عتيق الرحمن: وقع الحادث المروري أثناء توجهنا نحو العلا، وأغلب الإصابات كانت بسيطة، ونقلت حالة بالإخلاء الطبي إلى مدينة الرياض لوجود مستشفى متخصص هناك.
واستطرد عتيق الرحمن: منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث اتصلت برقم الطوارئ الذين وصلوا خلال ١٠ دقائق بطاقم عالي الاحترافية، وتعامل مع الحادث باحترافية عالية.
وأكّد أن ذلك الحادث العارض لن يمنعهم من استكمال برنامجهم السياحي في المملكة بعد الاطمئنان على الجميع -بإذن الله-، كما أفاد باستمراره في تنظيم عديدٍ من الرحلات السياحية الأخرى إلى السعودية قريباً، ليتعرّف السياح على ما تمتلكه السعودية من مقومات سياحية كبيرة، إلى جانب الأماكن المقدّسة، مشيداً بحفاوة السعوديين الكبيرة في استقبال الضيوف.