"الربيعة" يبدأ زيارة رسمية لتركيا لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار

وتأتي الزيارة في إطار جهود التواصل الدولي للوزارة، لمد جسور التواصل والتعاون مع دول العالم الإسلامي، والتعريف بالخدمات الاستثنائية التي تقدمها حكومة المملكة للمعتمرين والزوار الذين يفدون إليها، وزيارة الحرمين الشريفين، والمواقع التاريخية والإسلامية، وزيارة مناطق المملكة التي ترحب بضيوفها من مختلف بقاع العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة من خلال منصة "نُسك" الإلكترونية في تسهيل وإنجاز الإجراءات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من مختلف أرجاء الأرض، والاستفادة من البرامج المتاحة وإثراء تجربتهم قبل وصولهم وبعد مغادرتهم.