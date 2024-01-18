مكافآت مالية وإعفاءات من الرسوم.. هنا أبرز ملامح نظام المسؤولية الاجتماعية

ومن خصائص النظام بناء على ما جاء في المواصفة القياسية أيزو 26000، ينبغي على منشآت القطاع الخاص عند ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية الالتزام بالمبادئ ومنها الشفافية من خلال الانفتاح على القرارات والأنشطة التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، والاستعداد لتوصيلها بأسلوب واضح ودقيق والمساءلة بأن تكون منشآت القطاع الخاص مستجيبة للمساءلة من الجهات المختصة والسلطات الرقابية وعلى نطاق أوسع من الأطراف المعنية الأخرى عن تأثيراتها على المجتمع والبيئة والالتزام بمبادئ السلوك الأخلاقي.