"السديس" يؤكد ضرورة تعزيز المنجزات الدينية والدعوية وتدعيم المحاضرات الدينية

وأكد ضرورة استثمار التقانة والروبوتات الذكية؛ للتسهيل على القاصدين، وإرشادهم في أداء عباداتهم، وفي الإجابة عن السائلين، وفي الترجمة الفورية إلى اللغات العالمية، وفي تقديم أرقى الخدمات الدينية، من خلال منهجية عمل، تُلبي رغبات الزائرين من أنحاء العالم، بتعدد جنسياتهم وثقافاتهم ولغاتهم.