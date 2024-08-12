تجاوزت هدف الـ66%.. 77% من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة

وتمثلت تلك المنجزات في افتتاح مكتب إقليمي لمنظمة الـIRAP لتعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة المرورية، وتنفيذ أكبر عملية مسح على مستوى العالم وفق مؤشرات المنظمة، التي أكدت أن أكثر من 77% من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة، متجاوزةً نسبة 66% التي كانت مستهدفة في العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الهيئة مركز بيانات السلامة على الطرق لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحوادث المرورية، وتطوير خطط وبرامج فعّالة للحد منها.