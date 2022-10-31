"التعاون الإسلامي" تدعو الأعضاء إلى توسيع فعالية دورهم في برنامج عملها 2025

وأعرب في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك) بالعاصمة التركية أنقرة، عن شكره لاستكمال المركز لتقرير منتصف المدة المرحلي لبرنامج العمل العشري للمنظمة 2025، إضافة إلى سلسلة من الأوراق البحثية والدراسات والتقارير حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تأثير جائحة كورونا على التنمية المستدامة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما واصل مركز سيسريك القيام بها في إطار الولاية المنوطة به.