فيديو.. "المشاعر المقدسة" هادئة وخالية من الحركة عقب رحيل ضيوف الرحمن

بدت المشاعر المقدسة هادئة وخالية عقب رحيل ضيوف الرحمن الذين يزورونها كل عام مرة واحدة.
أكثر من مليون و800 ألف حاجة وحاجة غادروا عرفات ومزدلفة ومنى تاركين وراءهم آثار العبادة وذكريات الخشوع، حيث رحل الحجيج وبقيت أرواحهم على أرض الغفران في انتظار عودة الحجيج العام المقبل.
وكانت قد أعلنت الجهات المعنية بالمملكة نجاح موسم الحج رغم الأعداد الكبيرة للحجاج هذا العام، والتحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، وخلوه من الأمراض، حيث أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نجاح موسم الحج، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ فوراً للترتيب لحج العام المقبل.
وأشاد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بالجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية والصحية والتنظيمية لضمان سلامة وراحة الحجاج، وأكد أن التنسيق المحكم بين مختلف الجهات أسهم في تحقيق هذا النجاح الكبير.