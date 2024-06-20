فيديو.. "المشاعر المقدسة" هادئة وخالية من الحركة عقب رحيل ضيوف الرحمن

وكانت قد أعلنت الجهات المعنية بالمملكة نجاح موسم الحج رغم الأعداد الكبيرة للحجاج هذا العام، والتحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، وخلوه من الأمراض، حيث أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نجاح موسم الحج، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ فوراً للترتيب لحج العام المقبل.