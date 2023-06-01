بالفيديو.. "آل الشيخ": نعيش صحوة حقيقية ولن يكون للمتطفّلين والخوارج مكانٌ بيننا

وأوضح الوزير آل الشيخ أن الجميع مسؤول عن المحافظة على دينه ابتداء من الأسرة، مشدّدًا على استعداد الوزارة لتقديم أي مساعدة وتوجيه ونصح لتفنيد الشبهات ودحض الأفكار الضالة، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الوزارة أقامت الآلاف من الدورات والمحاضرات التوعوية، قدّمها علماء ودعاة معروفون بالاعتدال والوسطية.