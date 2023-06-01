بالفيديو.. "آل الشيخ": نعيش صحوة حقيقية ولن يكون للمتطفّلين والخوارج مكانٌ بيننا

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أننا نعيش اليوم صحوة حقيقية اتّضح فيها الحقّ من الباطل، منوهًا إلى زيادة وعي المجتمع وعدم انخداع الناس بمن يُسيّسون الدين ويتاجرون به!
وأوضح الوزير آل الشيخ أن الجميع مسؤول عن المحافظة على دينه ابتداء من الأسرة، مشدّدًا على استعداد الوزارة لتقديم أي مساعدة وتوجيه ونصح لتفنيد الشبهات ودحض الأفكار الضالة، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الوزارة أقامت الآلاف من الدورات والمحاضرات التوعوية، قدّمها علماء ودعاة معروفون بالاعتدال والوسطية.
جاء ذلك عقب جولته التفقُّدية التي قام بها اليوم للوقوف على اكتمال خدمات مرافق الوزارة في منطقة المشاعر المقدسة، وآخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن، في إطار رسالة الوزارة في تقديم أعلى مستويات الخدمة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وفي جانب آخر حثّ وزير الشؤون الإسلامية منسوبات الوزارة العاملات بالحج بالحرص على التعامل الطيب والأخلاق الفاضلة وعكس صورة القناة السعودية الإيجابية التي تخدم دينها وقيادتها ووطنها، وتنفّذ توجيهات ولاة أمرها، مشيرًا إلى أن أي تعامل لا يليق سينعكس على الوزارة كلها.