"الأرصاد": تساقط الثلوج وتكوُّن الضباب على مرتفعات تبوك وصقيع على الحدود الشمالية والجوف

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الشمالي.