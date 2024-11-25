المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش التعامل مع الحالات القلبية أثناء الفصل

وشارك في الجلسة، استشاري الأشعة العصبية للأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت الدكتور فيليس داركو، واستشاري أشعة الأطفال وأشعة الأعصاب بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني الدكتور هشام الشعلان، واستشاري أمراض القلب للأطفال في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بوزارة الحرس الوطني الدكتور رياض مهدي أبو سليمان، ورئيس قسم أمراض قلب الأطفال بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض القلب بوزارة الحرس الوطني الدكتور فهد بن محمد الحبشان، والمدير التنفيذي المشارك لمركز أمراض القلب الخلقية للأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك الدكتور هاني نجم، واستشاري جراحة الأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت البروفيسور باولو دي كوبي، ورئيس قسم التخدير للأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال الدكتور أحمد السعد، ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الأحساء الدكتور سعد الملحم.