تَجدد الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة القادمة على هذه المناطق

ويُتوقع أن تبدأ فرص الأمطار مجددًا اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر؛ إذ يُتوقع أن تتشكل كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، لتشمل كلًّا من: (جازان، وعسير، والباحة، والطائف، والمدينة المنورة) وامتدادًا حتى أجزاء من منطقة تبوك.