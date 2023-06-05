تَجدد الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة القادمة على هذه المناطق

تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير على أجزاء واسعة من المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، ويُتوقع أن تتساقط الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة على نطاقات واسعة.
ويُتوقع أن تبدأ فرص الأمطار مجددًا اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر؛ إذ يُتوقع أن تتشكل كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، لتشمل كلًّا من: (جازان، وعسير، والباحة، والطائف، والمدينة المنورة) وامتدادًا حتى أجزاء من منطقة تبوك.
كما يمتد نشاط السحب الركامية الرعدية ليشمل أجزاء من: (الجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، وأقصى شمال منطقة الرياض).
وبشكل عام فإن طبيعة التقلبات الجوية في مثل هذا الوقت من العام تتسم بالعشوائية؛ أي أنها تأخذ طابع الهطولات المحلية بحيث تؤثر على أحياء دون أخرى.