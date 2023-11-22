مجموعة stc تحصل على شهادة التزام من ITW GLF

وأظهرت مجموعة stc جهوداً رائدة في الحدّ من محاولات الاحتيال في شبكاتها، برز ذلك في تقرير GLF لمكافحة الاحتيال الرقمي، حيث أظهر التقرير جهود مجموعة stc (بصفتها واحدة من العلامات التجارية البارزة في مجال التمكين الرقمي) كمثال يحتذى به في الممارسات المتقدمة للحدّ من انتشار الاحتيال وتأثيره على قطاع النواقل والمشغلين.