"المزيني العقارية" تطلق مشروع فلل "أسدام"

أعلنت شركة المزيني العقارية، عن إطلاق مشروع "أسدام" السكني بالرياض، الذي يأتي ضمن مشاريعها التنموية الطامحة إلى بناء مجتمعات سكنية حيوية؛ حيث يقع المشروع داخل "مدينة المستقبل" شرق العاصمة الرياض، ويوفر 713 فيلا بتصاميم ونماذج عصرية متعددة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي، أن مشروع "أسدام" الجديد يمتاز بموقعه الاستراتيجي في منطقة حيوية؛ حيث يمتد على مساحة تتجاوز 222 ألف متر مربع بجوار طريق الدمام شمالًا وطريق الدائري الثالث الجديد.
وأضاف "الدمياطي" أن المشروع يأتي في ظل سعي المزيني العقارية إلى الاستمرار نحو تحقيق النهضة العمرانية وزيادة المعروض العقاري بالخيارات السكنية المتنوعة التي تتوافق مع طموح المواطن وتناسب إمكانياته؛ مشيرًا إلى أنهم حرصوا على توفير أعلى معايير أسلوب الحياة العصرية في "أسدام"؛ وذلك من خلال التصاميم المعمارية المبتكرة التي تعبر عن الرفاهية وترضي مختلف الأذواق بأسعار منافسة وخدمات متكاملة من مساحات خضراء وطرق واسعة، وتشكل النماذج الهندسية الأربعة للفلل والتي تشمل: (الحديث، والأندلسي، والأوروبي، ومن البحر الأبيض المتوسط) أبرز المعالم الجمالية للمشروع، بإجمالي 713 فيلا ذات مساحات تتراوح بين 300 حتى 782م2.
يُذكر أن مشروع "مدينة المستقبل" الذي يحتضن "أسدام"، يمثل واجهة شرقية فاخرة لمدينة الرياض، لما يمتاز به من بنى تحتية متكاملة ومتقدمة، إلى جانب مساحته الضخمة التي تتجاوز 5 ملايين م2 وتتسع لـ4415 منتجًا سكنيًّا ما بين أراضٍ مطورة وفلل، بما يلبي طموحات الأسرة السعودية.. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن وصول نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية إلى 75% وذلك انطلاقًا من حرص "المزيني العقارية" على تبني المشاريع السكنية التي تمثل رافدًا تنمويًّا يخدم قطاع الإسكان ويسهم في زيادة تملك المواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.