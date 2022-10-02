"المزيني العقارية" تطلق مشروع فلل "أسدام"

يُذكر أن مشروع "مدينة المستقبل" الذي يحتضن "أسدام"، يمثل واجهة شرقية فاخرة لمدينة الرياض، لما يمتاز به من بنى تحتية متكاملة ومتقدمة، إلى جانب مساحته الضخمة التي تتجاوز 5 ملايين م2 وتتسع لـ4415 منتجًا سكنيًّا ما بين أراضٍ مطورة وفلل، بما يلبي طموحات الأسرة السعودية.. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن وصول نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية إلى 75% وذلك انطلاقًا من حرص "المزيني العقارية" على تبني المشاريع السكنية التي تمثل رافدًا تنمويًّا يخدم قطاع الإسكان ويسهم في زيادة تملك المواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.