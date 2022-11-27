تبقى 3 أيام.. كثرة الطلبات تضغط "إحكام" لمسابقة الزمن قبل الإغلاق

وكانت المبالغة في الأسعار السابقة قد أعاقت بعضهم عن رفع عقاراتهم بسبب عجزهم عن دفع تلك التكاليف، إلا أن تعدُّد المكاتب الهندسية في الآونة الأخيرة أسهم في خفض الأسعار ورغّب المتقدمين في الرفع المساحي لأملاكهم والتقديم على المنصة للحصول على وثائق رسمية.