تبقى 3 أيام.. كثرة الطلبات تضغط "إحكام" لمسابقة الزمن قبل الإغلاق

تشهد منصة إحكام التابعة لهيئة عقارات الدولة، والمكاتب الهندسية ضغطاً وإقبالاً ملحوظاً من المتقدمين؛ لمسابقة الزمن ورفع بيانات عقاراتهم للحصول على وثيقة تملك، خصوصاً بعدما قام أغلب المكاتب الهندسية بالتنافس في خفض الأسعار؛ ما جعل كثيراً من أصحاب الأراضي يُسرعون لكسب الوقت.
وكانت المبالغة في الأسعار السابقة قد أعاقت بعضهم عن رفع عقاراتهم بسبب عجزهم عن دفع تلك التكاليف، إلا أن تعدُّد المكاتب الهندسية في الآونة الأخيرة أسهم في خفض الأسعار ورغّب المتقدمين في الرفع المساحي لأملاكهم والتقديم على المنصة للحصول على وثائق رسمية.
وفي الوقت ذاته يمثل ضيق الوقت وقرب انتهاء المدة التي لم يتبقَ منها سوى 3 أيام سبباً لعدم قدرة كثيرين على الاستفادة من كل تلك الفرص بسبب انتهاء المهلة، وناشدوا هيئة عقارات الدولة التمديد ليتمكنوا من استكمال إجراءات رفع بيانات عقاراتهم.