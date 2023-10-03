أمين "التعاون الإسلامي": صغار المزارعين يشكلون 76% من إجمالي المزارعين في بلدان المنظمة

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى التداول حول كيفية قيام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (أحد الأجهزة المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي) بدعم صغار المزارعين في بلدان منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي، وتلبية الطلب محليًّا وإقليميًّا على الغذاء، وبناء الأسواق والحد من هدر الأغذية.
وأشار إلى أن صغار المزارعين يشكلون 76% من إجمالي المزارعين في بلدان المنظمة، وغالبًا ما يعتمدون على الأساليب التقليدية كثيفة العمالة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
وأكد الأمين العام في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد كاويسا سينجيندو، خلال الدورة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي عقدت اليوم في الدوحة برئاسة دولة قطر، أن التحديات التي يمثلها انعدام الأمن الغذائي في بلدان المنظمة، تتطلب إجراءات وطنية وإقليمية ودولية على أرض الواقع من خلال برامج ومشاريع فعالة؛ معربًا عن أهمية تركيز المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المكلفة بتنفيذ مشاريع وبرامج منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، على المشاريع الزراعية بشكل ملموس لتعزيز النمو الزراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون والتآزر بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ لا سيما في مجال بناء القدرات وبرامج البحوث التعاونية والإدارة الفعالة للموارد لزيادة الإنتاجية في الزراعة؛ مؤكدًا أهمية تشجيع الابتكار التكنولوجي، وتوفير سياسات تتيح تطوير القدرات، ودعم الاستثمار.