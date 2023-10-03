أمين "التعاون الإسلامي": صغار المزارعين يشكلون 76% من إجمالي المزارعين في بلدان المنظمة

وأكد الأمين العام في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد كاويسا سينجيندو، خلال الدورة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي عقدت اليوم في الدوحة برئاسة دولة قطر، أن التحديات التي يمثلها انعدام الأمن الغذائي في بلدان المنظمة، تتطلب إجراءات وطنية وإقليمية ودولية على أرض الواقع من خلال برامج ومشاريع فعالة؛ معربًا عن أهمية تركيز المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المكلفة بتنفيذ مشاريع وبرامج منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، على المشاريع الزراعية بشكل ملموس لتعزيز النمو الزراعي.