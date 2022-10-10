مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد الحركة لستيني مع استعادة الركبة لشكلها الطبيعي

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إعادة القدرة على الحركة والمشي، لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا، عانى من خشونة حادة واحتكاك، بالإضافة إلى انحناء شديد في الركبة اليمنى، ناتج عن إصابة شديدة للأربطة جراء حادث تَعرض له في عمر الـ13؛ وذلك بعد خضوعه لجراحة استبدال مفصل الركبة وتقويم الانحناء المصاحب للإصابة.
هذا ما ذكره الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والكسور، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المريض زار سابقًا عدة مستشفيات، ونتيجة لتعقيد الحالة وانسداد الغدد اللمفاوية في نفس القدم، تم رفض إجراء العملية بسبب صعوبتها وعدم ضمان نجاحها.
وأشار إلى أن المريض وصل إلى المستشفى على كرسي متحرك؛ شاكيًا من الصعوبة الشديدة في الحركة، والشعور بآلام حادة في الركبة، تسببت له في الأرق وفقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي، وكذلك حدوث ضعف في العضلات المحيطة بالساقين.
وأضاف أنه تم إخضاع المريض للتصوير بأشعة X-RAYS؛ حيث أكدت النتائج وجود خشونة حادة بمفصل الركبة، بعد تآكل الغضاريف المحيطة بها بسبب الإصابة المزمنة للأربطة؛ وهو ما نتج عنه عدم الاتزان في المشي.
واستطرد الدكتور "سكيك" قائلًا، بعد استكمال الفريق الطبي المعالج كل الفحوصات الطبية ودراستها جيدًا، تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي وإجراء الترتيبات اللازمة للعملية، وأجريت للمريض عملية لاستبدال مفصل الركبة، عبر استخدام دعامات متطورة تنوب عن الأربطة المصابة؛ حيث استغرقت العملية ثلاث ساعات تحت التخدير النصفي.
وأشار إلى أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتَمَكّن المريض من المشي في اليوم التالي من العملية؛ حيث زال الانحناء وعادت الركبة لشكلها الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام والأعراض الحادة، إضافة إلى أنه استعاد قدرته الكاملة على الحركة، وقد غادر المستشفى إلى منزله مشيًا على قدميه وهو بحالة صحية جيدة بعد 4 أيام من العملية.