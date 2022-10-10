مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد الحركة لستيني مع استعادة الركبة لشكلها الطبيعي

وأشار إلى أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتَمَكّن المريض من المشي في اليوم التالي من العملية؛ حيث زال الانحناء وعادت الركبة لشكلها الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام والأعراض الحادة، إضافة إلى أنه استعاد قدرته الكاملة على الحركة، وقد غادر المستشفى إلى منزله مشيًا على قدميه وهو بحالة صحية جيدة بعد 4 أيام من العملية.